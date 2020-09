Brasil chega a 4,09 milhões de casos de Covid-19; total de óbitos atinge 125.521

Paciente com coronavírus é tratado em hospital de Porto Alegre 17/04/2020 REUTERS/Diego Vara

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou nesta sexta-feira 51.194 novos casos confirmados de Covid-19, o que eleva o total de infecções no país a 4.092.832, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás somente dos Estados Unidos, o Brasil também notificou 907 novos óbitos, atingindo um total de 125.521.

A assessoria de imprensa da pasta divulgou novos números nesta sexta, depois da primeira divulgação no início da noite, contemplando um Estado que não tinha atualizado seus dados.

Estado mais afetado pela Covid-19 no Brasil, São Paulo atingiu as marcas de 845.016 casos e 31.091 mortes, segundo os dados divulgados pelo ministério.

Como a lista por Estados formulada pela pasta é baseada nas contagens de casos, a Bahia aparece no segundo lugar, com 268.137 infecções e 5.590 mortes registradas. No entanto, o Estado nordestino possui um número de óbitos menor que o do Rio de Janeiro, que contabiliza 16.467 mortes e 232.489 casos.

Ceará, Minas Gerais e Pará completam o grupo dos Estados brasileiros com mais de 200 mil casos de Covid-19 confirmados.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui 3.278.918 pacientes recuperados da doença e 688.393 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,1%.