Brasil chega a 4,162 milhões de casos de Covid-19; total de óbitos atinge 127.464

Profissionais de saúde examinam exame de um paciente. 02/07/2020. REUTERS/Ricardo Moraes.

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou nesta terça-feira 14.279 novos casos confirmados de Covid-19, o que eleva o total de infecções no país a 4.162.073, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

O Brasil é o terceiro em número de casos no mundo, tendo sido superado na segunda-feira pela Índia. Os EUA é o país com mais infecções.

Nesta terça, o Brasil também notificou 504 novos óbitos, atingindo um total de 127.464.

Estado mais afetado pela Covid-19 no Brasil, São Paulo atingiu as marcas de 858.783 casos e 31.430 mortes, segundo os dados divulgados pelo ministério.

A Bahia aparece como o segundo Estado com mais casos, com 272.814 infecções, tendo registrado 5.734 mortes registradas.

Minas Gerais acumulou até agora 236.663 casos e 5.877 mortes.

Mas o Rio de Janeiro, que tem o quarto maior número de casos, com 233.373 infecções, é o segundo Estado em óbitos, com 16.646 mortes.

Ceará e Pará completam o grupo dos Estados brasileiros com mais de 200 mil casos de Covid-19 confirmados.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui 3.397.234 pacientes recuperados da doença e 637.375 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,1%.