Brasil registra 1.075 novas mortes por Covid-19 e total de óbitos vai a 128.539

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira 1.075 mortes por Covid-19, voltando a superar a marca de 1 mil óbitos pela primeira vez em uma semana, o que eleva o total de óbitos no país a 128.539, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Rio de Janeiro, Brasil 2/9/2020 REUTERS/Pilar Olivares

O país também notificou mais 35.816 casos novos da doença provocada pelo novo coronavírus, totalizando 4.197.889 infecções confirmadas, segundo o ministério.

O Brasil é o terceiro país do mundo em número de casos, tendo sido superado nesta semana pela Índia. Os EUA são o país com mais infecções.

Esta foi a primeira vez desde o dia 2 de setembro que o país registrou mais de 1 mil mortes por Covid-19, à medida que Brasil tem registrado uma desaceleração da pandemia nas últimas semanas --embora com números ainda muito elevados de mortes e de casos.

Após 13 semanas consecutivas com cerca de 1 mil mortes por dia em média pela Covid-19, nas duas últimas semanas este número diminuiu para 887 e 820, respectivamente.

Estado mais afetado pela Covid-19 no Brasil, São Paulo atingiu as marcas de 866.576 casos e 31.821 mortes, segundo os dados divulgados pelo ministério.

A Bahia aparece como o segundo Estado com mais casos, com 275.088 infecções, tendo registrado 5.774 mortes.

Minas Gerais acumulou até agora 238.515 casos e 5.935 mortes, enquanto o Rio de Janeiro, que tem o quarto maior número de casos, com 233.873 infecções, é o segundo Estado em óbitos, com 16.770 mortes.

Ceará e Pará completam o grupo dos Estados brasileiros com mais de 200 mil casos de Covid-19 confirmados.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui 3.453.336 pacientes recuperados da doença e 616.014 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,1%.