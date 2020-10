Chile supera 500 mil casos confirmados de Covid-19

SANTIAGO (Reuters) - O Chile identificou mais de 500 mil casos do novo coronavírus desde o começo da pandemia, em março, afirmou o Ministério da Saúde neste sábado.

O Ministério afirmou que, agora, 500.542 chilenos tiveram infecções confirmadas, incluindo 1.631 casos acrescentados no último dia, com 48 mortes, levando o total de óbitos a 13.892. Os casos ativos estão no número mais baixo, em 9.900, acrescentou.

O Chile, que estava entre as nações mais atingidas pela Covid-19 em julho, atrás apenas do Catar em casos per capita, tem aliviado as restrições gradativamente nos últimos dois meses.

Restaurantes e bares abriram com capacidade limitada, trabalhadores estão voltando aos escritórios e algumas escolas foram reabertas.

No domingo, milhões de chilenos devem votar em um histórico referendo que decidirá pela substituição ou manutenção da Constituição do país, que vem da época em que o Chile era governado por Augusto Pinochet.

A Carta, escrita por um importante assessor do líder militar em 1980, é apontada como responsável por segmentar previdência, saúde e educação por classes sociais, consolidando a desigualdade.