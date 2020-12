Colorado detecta primeiro caso de variante altamente infecciosa do coronavírus nos EUA

Aeroporto de Denver, no Colorado 24/11/2020 REUTERS/Kevin Mohatt

WASHINGTON (Reuters) - O Estado norte-americano do Colorado descobriu um caso da variante altamente infecciosa do coronavírus inicialmente detectada no Reino Unido, disse o governador Jared Polis nesta terça-feira, no que é o primeiro caso conhecido da variação nos Estados Unidos.

“Hoje descobrimos o primeiro caso no Colorado da variante B.1.1.7 da Covid-19, a mesma variante descoberta no Reino Unido”, disse Polis no Twitter.