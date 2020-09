Coreia do Sul quer garantir vacinas contra coronavírus para 60% da população

SEUL (Reuters) - A Coreia do Sul anunciou nesta terça-feira que planeja gastar 146 milhões de dólares para adquirir vacinas contra o coronavírus, almejando inicialmente garantir um suprimento para 30 milhões de pessoas, ou 60% de sua população, enquanto combate surtos persistentes de casos novos.

Frascos rotulados como de vacina para Covid-19 em foto de ilustração 10/04/2020 REUTERS/Dado Ruvic

A meta populacional é maior do que um objetivo da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a compra antecipada de suprimentos para 20% das pessoas mais vulneráveis do mundo e do mínimo de 40% acertado por nações da União Europeia, pelo Reino Unido e por parceiros da UE para suas populações.

Embora as autoridades sul-coreanas preferissem inocular todos os seus 52 milhões de habitantes, a incerteza a respeito da segurança, da eficiência e do desenvolvimento de qualquer vacina está limitando o investimento, disse o primeiro-ministro, Chung Sye-kyun, em uma reunião de gabinete.

Fabricantes globais de vacina estão se apressando para desenvolver uma vacina eficiente contra o vírus que já matou mais de 925 mil pessoas desde que surgiu na China no final do ano passado.

Chung disse que o governo negociará com organizações internacionais relevantes e fabricantes de vacina para garantir o suprimento e que comprará mais de acordo com o desenrolar dos acontecimentos.

Em agosto, a Coreia do Sul disse que planejava se filiar à iniciativa Covax, uma alocação global de vacinas contra o novo coronavírus coliderada pela OMS que visa ajudar a comprar e distribuir vacinas de forma justa.

A Coreia do Sul comprará 20 milhões de doses de vacinas do esquema Covax, o suficiente para 10 milhões de pessoas, e 40 milhões de doses de farmacêuticas particulares, disseram autoridades de saúde em um comunicado.

O governo separou o equivalente a 146 milhões de dólares para pagar pelas vacinas, incluindo 70 milhões para as 20 milhões de doses da Covax.

A Coreia do Sul é um dos melhores exemplos mundiais de mitigação do coronavírus graças à sua estratégia agressiva de exames e rastreamentos, mas mesmo assim vem enfrentado picos de infecção persistentes.

O país relatou 106 casos novos de coronavírus na segunda-feira, o que eleva o total de infecções para 22.391, aí incluídas 367 mortes.

Em julho, a SK Bioscience concordou em fabricar a vacina experimental da AstraZeneca, que se mostrou promissora, e no mês passado assinou um contrato com a Novavax Inc para produzir um componente da vacina experimental da farmacêutica norte-americana.