Dados de eficácia da CoronaVac devem ser anunciados no início de dezembro, diz secretário

Caixas da CoronaVac 24/09/2020 REUTERS/Thomas Peter

SÃO PAULO (Reuters) - O estudo clínico com a CoronaVac, potencial vacina contra Covid-19 que está sendo testada no Brasil pelo Instituto Butantan, ultrapassou o número mínimo de voluntários infectados pela Covid-19, o que permitiu que já fosse iniciada a análise de dados da eficácia do imunizantes, que deve ser anunciada no início de dezembro, disse o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, nesta segunda-feira.

Ele disse que a expectativa é de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprove o registro da CoronaVac em janeiro. O Estado de São Paulo já está recebendo doses prontas da vacina importadas da China para iniciar a vacinação quando houver registro pela Anvisa.