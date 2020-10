Cristiano Ronaldo tem teste positivo para Covid-19

Cristiano Ronaldo lamenta lance durante jogo de Portugal contra a França 11/10/2020 REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

LISBOA (Reuters) - O atacante português Cristiano Ronaldo teve um teste positivo para a Covid-19, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em comunicado publicado e seu site nesta terça-feira.

O jogador de 35 anos, que defende a Juventus, não jogará a partida de quarta-feira pela Liga das Nações da Uefa contra a Suécia, mas “está bem, sem sintomas, e em isolamento”.

A FPF acrescentou que os demais jogadores da seleção passaram por testes por causa do positivo de Cristiano Ronaldo, mas todos deram negativo e estão à disposição para a partida contra a Suécia.

Eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo esteve presente no empate em 0 x 0 de Portugal com a França pela Liga das Nações no domingo e no empate também em 0 x 0 em um amistoso na quarta-feira contra a Espanha.

Ele agora é dúvida para a partida da Juventus contra o Crotone, pelo Campeonato Italiano no sábado e para a estreia da equipe na Liga dos Campeões contra o Dynamo Kyev na terça-feira da próxima semana.