SP espera entregar dossiê para registro de vacina contra Covid-19 ainda neste ano

Sinovach Biotech, em Pequim 24/9/2020 REUTERS/Thomas Peter

SÃO PAULO (Reuters) - O Instituto Butantan, ligado ao governo do Estado de São Paulo, espera entregar ainda neste ano o dossiê para registro da vacina contra Covid-19 desenvolvida pela chinesa Sinovac para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), disse o presidente do órgão, Dimas Covas, durante entrevista coletiva.

A previsão implica em um adiamento da data de início da vacinação contra a Covid-19, anunciada por diversas vezes pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB) para a segunda metade do mês de dezembro.

Na entrevista, realizada ao lado de Doria no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Covas disse que ainda não teve acesso aos resultados sobre eficácia da vacina nos estudos feitos com voluntários no Brasil, liderado pelo Butantan, e que, para isso, é preciso que 61 voluntários apresentem sintomas de Covid-19.

“Enquanto não tivermos esses dados, o dossiê na Anvisa não se completa”, disse. “Esperamos que até o final deste ano essa vacina tenha seu dossiê entregue na nossa Anvisa e que a Anvisa possa proceder muito rapidamente a análise e o registro da vacina.”

Covas argumentou que a queda na incidência da Covid-19 em relação ao momento mais agudo da pandemia no Brasil pode implicar em que será mais demorado para que 61 voluntários do estudo apresentem sintomas, o que pode fazer com que a entrega do dossiê leve mais tempo que o esperado.

Na mesma entrevista, foram apresentados dados de segurança da vacina, batizada de CoronaVac e, segundo Doria, os dados mostraram que o potencial imunizante da Sinovac é o mais seguro entre as principais testadas.

“Os primeiros resultados do estudo clínico realizado no Brasil comprovam que entre todas as vacinas testadas no país, a CoronaVac é a mais segura, a que apresenta os melhores índices e mais promissores no Brasil, e é de fato a vacina mais avançada neste momento”, disse Doria em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Doria também lembrou de estudos em fases anteriores realizados na China que também indicaram a eficácia do potencial imunizante.