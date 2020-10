França amplia toques de recolher contra Covid conforme segunda onda cresce na Europa

PARIS/MADRI (Reuters) - A França estendeu os toques de recolher a cerca de dois terços de sua população nesta quinta-feira, a Espanha cogita uma ação semelhante e o ministro das Relações Exteriores da Bélgica foi hospitalizado com Covid-19 em uma unidade de tratamento intensivo em meio ao alastramento da segunda onda da pandemia pela Europa.

Funcionário prepara fechamento de restaurante em Paris pouco antes do toque de recolher 17/10/2020 REUTERS/Charles Platiau

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou que um toque de recolher imposto na semana passada a Paris e outras oito cidades será estendido a mais 38 departamentos, confinando 46 milhões dos 67 milhões de habitantes do país em suas casas das 21h às 6h.

“Uma segunda onda da epidemia de coronavírus está em curso agora na França e na Europa. A situação é muito séria”, disse Castex em uma coletiva de imprensa.

Na Espanha, cujo ministro da Saúde, Salvador Illa, disse que a epidemia agora está “fora de controle” em muitas áreas, acredita-se que autoridades regionais pressionarão o governo a impor um toque de recolher de âmbito nacional ainda nesta quinta-feira.

Depois que a Europa parecia ter recuperado algum controle sobre a epidemia na esteira dos lockdowns dramáticos de março e abril, uma disparada de casos ao longo das últimas semanas reposicionou o continente no centro da crise.

Embora as hospitalizações e mortes ainda não tenham sobrecarregado os sistemas de saúde, como na onda inicial do início deste ano, as autoridades de muitos países receiam que a situação esteja se aproximando rapidamente de um ponto de inflexão.

A Alemanha, que relatou mais de 10 mil casos diários pela primeira vez, ampliou os alertas de viagem para Suíça, Irlanda, Polônia, a maior parte da Áustria e regiões italianas que incluem Roma.

“Ainda temos uma chance de frear uma disseminação maior do vírus”, disse Lothar Wieler, do Instituto Robert Koch, a agência alemã de doenças infecciosas, em Berlim.

Mais de 5,3 milhões de pessoas de toda a Europa contraíram a doença e mais de 204 mil já morreram, de acordo com o Centro Europeu para Controle e Prevenção de Doenças (ECDC). Em comparação, os Estados Unidos somam 8,3 milhões de casos e a Índia outros 7,7 milhões.

Às voltas com os custos enormes do coronavírus, líderes europeus estão desesperados para evitar o retorno dos lockdowns generalizados que travaram suas economias na primavera.

Mas como os casos aumentam e os serviços de saúde estão cada vez mais pressionados, foram obrigados a impor e expandir restrições locais a áreas ainda mais amplas, visando reduzir as aglomerações públicas.