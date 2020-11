SP tomará medidas para conter Covid-19 nas festas de fim de ano, diz secretário de Saúde

Pessoa caminham em rua de comércio popular em São Paulo 19/06/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O governo do Estado de São Paulo adotará medidas para conter a disseminação da Covid-19 nas festas de fim de ano, disse nesta quinta-feira o secretário de Saúde paulista, Jean Gorinchteyn, sem dar detalhes sobre quais determinações serão adotadas.

“Por determinação do próprio governador, medidas muito mais austeras serão tomadas para as festividades que acontecerão pela comemoração tanto do Natal quanto do Ano Novo, mas especialmente do Ano Novo”, disse ele.

“Nós entendemos que no Natal as pessoas tendem as suas aglomerações dentro dos ambientes familiares e domésticos, por isso a conscientização da população é fundamental, uma vez que o governo e o poder público não podem estar dentro das casas”, acrescentou.

O secretário lembrou que comemorações públicas de passagem do ano foram canceladas no Estado com o objetivo de evitar aglomerações nestes festejos.