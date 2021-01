Inglaterra entra em novo lockdown em decorrência da Covid-19 com aumento de casos

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, determinou nesta segunda-feira que a Inglaterra entre em um novo lockdown nacional para tentar desacelerar o aumento de casos da Covid-19, que ameaça sobrecarregar partes do sistema de saúde antes que um programa de vacinação alcance uma massa populacional expressiva.

Premiê birtânico, Boris Johnson 30/12/2020 Heathcliff O'Malley/Pool via REUTERS

Johnson disse que uma nova variante mais contagiosa do coronavírus está se propagando em grande velocidade e uma ação urgente se fazia necessária para retardá-la.

“No momento em que falo a vocês nesta noite, nossos hospitais estão sob mais pressão pela Covid do que em qualquer momento desde o início da pandemia”, disse Johnson em um pronunciamento televisionado à população.

“Com a maior parte do país já sob medidas extremas, é claro que precisamos fazer mais, juntamente, para colocar essa nova variante sob controle.

“Nós precisamos, portanto, entrar em um lockdown nacional, o que é duro o suficiente para conter essa variante. Isso significa que o governo, mais uma vez, está orientando você a ficar em casa.”

Johnson disse que as medidas incluirão o fechamento de escolas a partir desta terça-feira e regras que obrigam a maioria das pessoas a permanecerem em casa, com algumas exceções, como compras essenciais, prática de exercícios, entre outras.

Ele disse que se o cronograma do programa de vacinação ocorrer conforme o planejado e o número de casos e óbitos responderem às medidas de lockdown como projetado, deve ser possível começar a migrar do regime de lockdown a partir de meados de fevereiro.

No entanto, ele solicitou cautela quanto ao cronograma.

Conforme o Reino Unido enfrenta o sexto maior número de mortes em termos mundiais --mais de 75.000 pessoas morreram da doença no país-- e os casos de coronavírus atingem um novo recorde, autoridades médicas afirmam que a propagação da Covid-19 coloca em risco sobrecarregar o sistema de saúde do Reino Unido dentro de 21 dias.

O aumento de casos tem sido impulsionado pela nova variante da Covid-19, afirmam as autoridades, e embora reconheçam que a pandemia está se propagando mais rapidamente do que o esperado, elas dizem que também há uma luz no fim do túnel, a vacinação.

O governo de Johnson anunciou mais cedo um “triunfo” científico quando o Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo a começar a vacinar sua população com o imunizante da Universidade de Oxford e AstraZeneca contra a Covid-19.

O paciente de diálise Brian Pinker, de 82 anos, recebeu a primeira injeção Oxford/AstraZeneca fora de um ensaio clínico.

“Estou muito satisfeito por tomar a vacina contra Covid hoje e muito orgulhoso por ter sido inventada em Oxford”, disse Pinker, um gerente de manutenção aposentado, a apenas algumas centenas de metros de onde a vacina foi desenvolvida.