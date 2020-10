Reino Unido eleva nível de alerta por Covid-19 em Londres, impõe mais restrições

Secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, no Parlamento em Londres 05/10/2020 Parlamento do Reino Unido/Jessica Taylor/Divulgação via REUTERS

LONDRES (Reuters) - O governo do Reino Unido vai impor restrições sociais mais rígidas em Londres para combater a Covid-19, anunciou o secretário de Saúde do país, Matt Hancock, ao Parlamento britânico nesta quinta-feira.

A capital irá para o “nível 2”, ou “alto risco”, no novo sistema de alerta do governo, que tem três níveis. Anteriormente a cidade estava no “nível 1”, ou “risco médio”.

“Concordamos conjuntamente que Londres precisa ir para o nível local de alerta para Covid ‘alto’”, disse Hancock.