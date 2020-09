Maia testa positivo para Covid-19, informa assessoria do deputado

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em Brasília 03/09/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), testou positivo para Covid-19, informou sua assessoria nesta quarta-feira.

Maia participou presencialmente de compromissos oficiais nos últimos dias, como a posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que também foi diagnosticado com Covid-19 na segunda-feira e preside a sessão da corte desta quarta remotamente, de casa.

“O presidente Rodrigo Maia testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira. Ele manifestou sintomas brandos da doença e está se tratando na residência oficial da Câmara dos Deputados, onde seguirá em isolamento respeitando as recomendações médicas”, disse nota da assessoria.

Além de Maia e Fux, também já contraíram a nova doença o presidente Jair Bolsonaro, em julho, e o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP), ainda em março.

Também, 13 governadores estaduais apresentaram exames positivos para o vírus: do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC); do Pará, Helder Barbalho (MDB); de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); de Alagoas, Renan Filho (MDB); de Roraima, Antonio Denarium (sem partido); do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM); de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL); de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD); do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB); de São Paulo, João Doria (PSDB,; e do Amazonas, Wilson Lima (PSC).