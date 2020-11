Mourão diz que Forças Armadas podem ajudar na logística para vacinação contra Covid-19

Vice-presidente Hamilton Mourão durante cerimônia no Palácio Itamaraty, em Brasília 15/07/2020 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta segunda-feira que as Forças Armadas poderão ajudar na logística para uma vacinação contra a Covid-19 no território brasileiro e até mesmo no processo de aplicação de um imunizante contra a doença.

Em evento online promovido por um banco, Mourão disse ainda que o Brasil nunca saiu da primeira onda de contaminação pelo coronavírus e avaliou ser difícil fazer o prognóstico de uma data em que uma vacina contra a Covid-19 estará disponível no Brasil.