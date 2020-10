Negociações sobre pacote de alívio para Covid-19 continuam, diz Pelosi

Presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, durante entrevista coletiva em Washington 13/08/2020 REUTERS/Sarah Silbiger

WASHINGTON (Reuters) - A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse neste domingo que o governo do presidente dos EUA Donald Trump, está revisando a proposta mais recente de pacote de alívio econômico contra a Covid-19 neste fim de semana e que espera uma resposta na segunda-feira, acrescentando que está otimista a respeito de um acordo.

Pelosi disse que ainda tentará selar o acordo após a eleição de 3 de novembro, independentemente do resultado nas urnas, mas que gostaria de ter a aprovação para uma nova rodada de ajuda financeira federal em meio à pandemia do novo coronavírus o mais rápido possível.

“Queremos isso, quanto antes melhor”, disse ela em entrevista ao programa “State of the Union” da CNN.

Pelosi e Trump vêm trocando acusações há dias sobre quem precisa agir a fim de concretizar a nova rodada de estímulos financeiros contra a Covid-19 antes da eleição, com os colegas republicanos de Trump no Senado permanecendo do lado de fora da discussão.

Pelosi, principal nome dos democratas no Congresso dos EUA, tem negociado com o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, para tentar chegar a um acordo que pode alcançar cerca de 2 trilhões de dólares antes das eleições presidenciais e parlamentares de 3 de novembro, quando Trump enfrentará o democrata Joe Biden em busca da reeleição.

Neste domingo, ela disse que Mnuchin estaria revisando a última proposta legislativa e que seguia aguardando uma resposta formal da Casa Branca para chegar ao acordo.