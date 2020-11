Governo de SP proíbe desmobilização de leitos para Covid-19 em hospitais públicos e privados

Enfermeira trata de paciente infectado com o coronavírus 03/06/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O governo do Estado de São Paulo proibiu todos os hospitais, das redes pública e privada, de desmobilizarem leitos voltados para o atendimento de infectados pela Covid-19 no Estado e também determinou a suspensão de novos agendamentos de cirurgias eletivas, em meio a um aumento da pandemia de coronavírus.

“O governo do Estado de São Paulo, em conjunto com a Secretaria de Saúde e com o Centro de Contingência do Covid-19, sempre com o compromisso de garantir e preservar vidas, assina hoje um decreto que determina a todos os hospitais públicos, filantrópicos e privados a não desmobilização de qualquer leito, seja ele de unidade de terapia intensiva ou de enfermaria, voltado para o atendimento da Covid-19”, disse o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn.

“Assim como a não realização de novos agendamentos de cirurgias eletivas para que, desta forma, possamos garantir leitos para todos os pacientes com Covid que possam necessitar a assistência hospitalar”, acrescentou ele em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Na segunda-feira, o governo estadual havia anunciado um aumento de 18% nas internações por Covid-19 no Estado, após hospitais particulares também reportarem um aumento nas hospitalizações por causa da doença.