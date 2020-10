Trump diz não acreditar estar contagioso e se diz pronto para sair em campanha

WASHINGTON (Reuters) - Confinado na Casa Branca, onde é tratado de Covid-19, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que não acredita estar contagioso e que está se sentindo bem o suficiente para retomar os comícios de campanha agora que tenta reanimar sua iniciativa de reeleição.

Presidente dos EUA, Donald Trump, tira máscara ao chegar à Casa Branca depois de ficar três dias internado em um hospital em tratamento da Covid-19 05/10/2020 REUTERS/Erin Scott

“Estou de volta porque sou um espécime físico perfeito”, disse Trump a Maria Bartiromo, da Fox Business Network, em sua primeira entrevista desde que foi revelado quase uma semana atrás que ele foi diagnosticado com coronavírus.

A alegação de Trump de que não é mais contagioso ainda não foi amparada por indícios consistentes de seus médicos. A Casa Branca se recusou a dizer quando ocorreu seu último exame negativo do vírus, e por isso não ficou claro há quanto tempo ele está positivo.

O presidente republicano está sendo pressionado a voltar com vigor à campanha para tentar injetar nova energia em sua iniciativa de reeleição, já que enfrenta um déficit em pesquisas de opinião em Estados cruciais a menos de quatro semanas do dia da eleição.

Trump rejeitou um anúncio da Comissão de Debates Presidenciais segundo o qual o segundo debate presidencial, agendado para 15 de outubro, será realizado em um formato virtual com os candidatos em locais diferentes. A medida foi tomada para que ele aconteça independentemente de Trump estar ou não livre do vírus.

“Estou me sentido bem, muito bem”, disse Trump, que passou três noites sendo tratado em um hospital militar nos arredores de Washington e teve alta na segunda-feira. Ele disse que parou de tomar “a maioria dos remédios terapêuticos” contra o vírus, mas que ainda usa esteroides.

Num momento em que as demissões em setores essenciais aumentam as dúvidas sobre a recuperação frágil da economia, Trump disse que cancelou negociações com o Congresso para uma nova rodada de medidas de estímulo econômico porque elas não estavam indo a lugar nenhum.

Mas ele também disse que há conversas em andamento com democratas para aumentar o apoio às empresas aéreas e oferecer cheques de auxílio financeiro de 1.200 dólares para os norte-americanos.

Apesar da doença, Trump vem analisando opções para divulgar sua mensagem e diminuir a vantagem do democrata Joe Biden em Estados indecisos nos quais a votação de 3 de novembro será decidida, disseram conselheiros.

Assessores de Trump dizem que ele está impaciente para voltar à campanha e que insiste em debater com Biden em Miami no dia 15 de outubro, mas na terça-feira Biden disse que não participará se Trump não estiver curado do vírus.