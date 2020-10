'Tempo está se esgotando', alerta UE ao pedir medidas para evitar lockdowns

Comissária de Saúde da União Europeia, Stella Kyriakides, durante entrevista coletiva em Bruxelas 24/09/2020 REUTERS/Francois Lenoir/Pool

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia fez um apelo aos países-membros nesta quinta-feira para intensificarem os preparativos para uma nova alta nas infecções por coronavírus e recomendou medidas em comum para a distribuição de vacinas quando elas ficarem disponíveis.

Com o número de novos casos diários chegando a 100 mil, a Europa superou por ampla margem os Estados Unidos, onde em média 51 mil novos casos de Covid-19 são registrados todos os dias.

“O tempo está se esgotando”, disse a comissária de Saúde da União Europeia, Stella Kyriakides, pedindo uma maior coordenação no rastreamento das infecções.

“A primeira prioridade de todos deve ser fazer o que for necessário para evitar as consequências devastadoras de lockdowns generalizados.”

Ela também pediu que os governos do bloco adotem estratégias em comum para a distribuição de vacinas assim que elas se tornarem disponíveis, dando prioridade à aplicação nas populações mais vulneráveis.

Há pouco tempo para essa preparação, já que as primeiras doses devem ficar disponíveis no início do ano que vem, acrescentou ela.

A política de Saúde é uma prerrogativa nacional dentro do bloco de 27 países e a Comissão Europeia pode apenas recomendar a adoção de medidas em comum.