MEC determina retorno de aulas presenciais em universidades federais em janeiro

Prédio da Universidade Federal de São Paulo 24/06/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério da Educação determinou, em portaria publicada nesta quarta-feira, o retorno às aulas presenciais em universidades federais a partir de janeiro, e disse que os recursos digitais devem ser utilizados apenas em caráter excepcional.

Portaria editada pela pasta em 16 de junho havia suspendido as aulas presenciais e permitido que ocorressem via meios digitais “enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus -- Covid-19”.

A nova regra publicada no Diário Oficial da União nesta quarta, no entanto, revoga a portaria de junho e determina o retorno das aulas in loco a partir de 4 de janeiro de 2021.

O texto estabelece que deve ser respeitado um protocolo de biossegurança.