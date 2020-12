Estado de SP prorroga quarentena até fevereiro para conter disseminação da Covid-19

(Reuters) - O governo de São Paulo estendeu novamente quarentena no Estado, desta vez até 7 de fevereiro, citando a “necessidade de conter a disseminação da Covid-19 e garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde’.

O decreto publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira renova determinação da gestão do governador João Doria (PSDB), entre elas suspensão de atividades não essenciais no âmbito da administração pública estadual, mesmo após algumas flexibilizações.

A decisão segue recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus.

O Estado de São Paulo continua sendo o mais afetado no país pela doença, com 1.452.078 casos e 46.477 mortes, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde.