Sem dados de SP, Brasil registra 25.445 novos casos e 408 óbitos por Covid-19

(Reuters) - O Brasil registrou neste domingo 408 novas mortes em decorrência da Covid-19, o que elevou o total de vítimas fatais da doença no país a 186.764, informou o Ministério da Saúde.

Também foram notificados 25.445 novos casos da doença provocada pelo novo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 7.238.600, segundo o ministério.

Os dados do dia, no entanto, não incluem os números do Estado de São Paulo, que concentra a maioria dos casos e das mortes por Covid-19 no país. Na quarta-feira, o Estado também não reportou números, alegando um problema no sistema do ministério.

“Neste domingo, o Estado de SP foi novamente impossibilitado de fazer o processamento total de dados de Covid-19 devido a novas falhas no sistema SIVEP do Ministério da Saúde, impactando a atualização dos casos e óbitos nesta data”, disse a Secretaria de Saúde paulista em nota.

Enfrentando um repique da doença, o Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Ainda segundo o ministério, o Brasil possui 6.245.801 pessoas recuperadas da Covid-19 e 806.035 pacientes em acompanhamento.