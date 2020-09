Brasil registra 831 novas mortes por Covid-19 e total vai a 139.808

Paciente com Covid-19 na UTI de um hospital de campanha em Guarulhos (SP) 12/05/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quinta-feira 831 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 139.808, segundo dados do Ministério da Saúde.

Também foram notificados 32.817 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 4.657.702.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em número de casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, próximo de atingir a casa de 1 milhão de infecções notificadas, São Paulo chegou nesta quinta às marcas de 958.240 casos e 34.677 mortes.

A Bahia, que ocupa o segundo lugar em número de casos, superou nesta quinta as 300 mil infecções, chegando a totais de 301.248 casos e 6.455 óbitos. Minas Gerais, na sequência, possui 278.901 casos e 6.983 mortes.

O Rio de Janeiro é o segundo Estado com mais mortes pela doença no país, com um total de 18.037 óbitos, tendo registrado 257.985 casos.

Ceará, Pará e Santa Catarina completam o grupo dos sete Estados brasileiros com mais de 200 mil casos notificados.

Ainda segundo o ministério, o Brasil tem 4.023.789 pessoas recuperadas da doença e 494.105 pacientes em acompanhamento.