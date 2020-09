Brasil ultrapassa marca de 140 mil mortes por Covid-19

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil ultrapassou nesta sexta-feira a marca de 140 mil mortes em decorrência da Covid-19, com o registro de 729 novos óbitos no dia elevando a contagem total a 140.537, de acordo com informações do Ministério da Saúde.

Coveiros sepultam idoso que morreu de Covid-19 em cemitério de São Paulo 16/07/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

Além disso, também foram notificados 31.911 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, o que faz com que o total de infecções confirmadas no país chegue a 4.689.613.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em número de casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, São Paulo chegou a 964.921 casos e 34.877 mortes, mas autoridades locais disseram que no momento não há preocupação com uma possível segunda onda da doença, como tem sido visto em alguns países da Europa.

“Os indicadores que nós temos acompanhado não nos apontam preocupação em relação a um possível aumento da transmissibilidade. Todos os indicadores que nós estamos acompanhando são positivos”, afirmou o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, João Gabbardo, em entrevista coletiva nesta sexta.

“Neste momento, não há nenhuma indicação para que qualquer medida diferente do que está previsto seja tomada”, acrescentou Gabbardo, reforçando que o Estado segue em quarentena, embora parte das atividades econômicas já tenham sido retomadas.

De acordo com o Ministério da Saúde, o segundo Estado com maior número de óbitos causados pela Covid-19 no Brasil é o Rio de Janeiro, que registrou até este momento 259.488 casos e 18.166 mortes.

Na contagem de infecções, porém, o Rio fica abaixo da Bahia e de Minas Gerais --o Estado nordestino soma 303.058 casos e 6.503 mortes, enquanto Minas registrou 283.479 infecções e 7.056 mortes.

Além desses, Ceará, Pará e Santa Catarina notificaram mais de 200 mil casos de Covid-19 até agora.

Segundo o ministério, o Brasil tem 4.040.949 pessoas recuperadas da doença e 508.127 pacientes em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,0%.