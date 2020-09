Brasil registra 317 novas mortes por Covid-19 e total vai a 142.058

Profissional da saúde trata paciente com Covid-19 no Rio de Janeiro, RJ 02/07/2020 REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta segunda-feira 317 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 142.058, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Também foram notificados 13.155 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 4.745.464. As contagens diárias tendem a ser mais baixas às segundas, em função de um represamento de testes nos finais de semana.