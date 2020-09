Brasil registra 863 novas mortes por Covid-19 e total vai a 142.921

Covas abertas no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo, em meio à pandemia de coronavírus 02/04/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta terça-feira 863 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 142.921, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Também foram notificados 32.058 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 4.777.522.

As contagens diárias voltaram a um patamar mais elevado após os números reduzidos de domingo e segunda-feira, quando recuam em função de um represamento de testes nos finais de semana.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em número de casos, abaixo dos EUA e da Índia.

A contagem global de óbitos causados pelo coronavírus superou 1 milhão nesta terça-feira, segundo dados compilados pela Reuters.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, aproximando-se da marca de 1 milhão de infecções notificadas, São Paulo contabiliza 979.519 casos e 35.391 mortes.

O segundo Estado com maior número de óbitos causados pela Covid-19 no país é o Rio de Janeiro, que registrou até este momento 263.699 casos e 18.388 mortes, de acordo com os dados do Ministério da Saúde.

Na contagem de infecções confirmadas, porém, o Rio fica abaixo da Bahia e de Minas Gerais --o Estado nordestino soma 308.252 casos e 6.697 mortes, enquanto Minas registrou 292.291 infecções e 7.259 óbitos.

Ceará, Pará, Santa Catarina e Goiás são os demais Estados que notificaram mais de 200 mil casos de Covid-19 até agora.