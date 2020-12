Anvisa monitora voos que chegam do Reino Unido após nova variante do coronavírus surgir no país

Funcionária checa temperatura de passageiro no aeroporto de Guarulhos 25/05/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou nesta terça-feira que está fazendo o acompanhamento das chegadas de voos vindos do Reino Unido nos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro, após o surgimento de uma nova variante do coronavírus em solo britânico que se mostrou mais transmissível.

Em nota, a Anvisa disse que o primeiro acompanhamento já foi feito em um voo que chegou na noite de segunda no Galeão e que, neste caso, nenhum passageiro relatou sintomas de Covid-19.

Entre as ações adotadas pela agência reguladora estão a leitura de mensagem sonora no voo já em solo brasileiro, fiscalização do interior da aeronave antes do desembarque, orientação de passageiros e tripulantes sobre o monitoramento deles no Brasil e solicitação às companhias aéreas de informações sobre tripulantes e passageiros para o monitoramento de suas condições de saúde pelas autoridades brasileiras.

“Estas ações serão adotadas nos próximos voos provenientes do Reino Unido nos aeroportos de Guarulhos e Galeão”, disse a agência.

A entrada de viajantes por via aérea no Brasil já havia sido condicionada à apresentação de teste de detecção de Covid-19 do tipo RT-PCR com resultado negativo.

O surgimento de uma nova variante mais contagiosa do coronavírus no Reino Unido levou vários países a proibirem a entrada de voos provenientes do país na segunda-feira.