Argentina e Chile suspenderão voos do Reino Unido devido a nova variante da Covid-19

Pessoas com máscaras no aeroporto de Jorge Newbery, em Buenos Aires 20/03/2020 REUTERS/Agustín Marcarián

BUENOS AIRES (Reuters) - Argentina e Chile suspenderão voos de e para o Reino Unido devido ao temor da Covid-19, disseram os governos dos dois países sul-americanos em comunicados separados no domingo.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou um dia antes que uma nova variante do coronavírus provocou uma disparada no número de infecções, e seu governo endureceu as restrições da Covid-19 em Londres e áreas vizinhas.

O Ministério do Interior da Argentina disse em um comunicado que o último voo do Reino Unido antes do início da suspensão estava programado para chegar a Buenos Aires na manhã desta segunda-feira.

Os passageiros e a tripulação deste voo terão que ficar em quarentena durante sete dias, acrescentou.

O governo do Chile disse que estrangeiros não moradores que estiveram no Reino Unido nos últimos 14 dias serão proibidos de ingressar no país. A medida entra em vigor à meia-noite de terça-feira e dura duas semanas, informou o comunicado chileno.

Na manhã de domingo, o Canadá anunciou que está engrossando uma lista crescente de países que estão suspendendo a entrada de pessoas vindas do Reino Unido.