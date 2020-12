Arábia Saudita começa vacinação com imunizante da Pfizer contra Covid-19

RIAD (Reuters) - A Arábia Saudita começou, nesta quinta-feira, a inocular pessoas no reino com uma vacina contra a Covid-19, tornando-se o primeiro país árabe a aplicar o imunizante desenvolvido por Pfizer e BioNTech.

Homem recebe vacina da Pfizer contra Covid-19 em Riad 17/12/2020 REUTERS/Ahmed Yosri

A Arábia Saudita recebeu dois lotes da vacina na quarta-feira.

No início desta semana, as autoridades de saúde do país pediram aos cidadãos e residentes que se registrassem para receber a vacina, que disseram que seria dada gratuitamente a todos no país.

O reino relatou cerca de 360 mil casos de coronavírus, com 6.080 mortes, desde o início da pandemia. Embora tenha começado a suspender as restrições à circulação há vários meses, o país evitou até agora uma nova onda de infecções.

O ministro da Saúde, Tawfiq al-Rabiah, foi uma das primeiras pessoas a receber a vacina, arregaçando as mangas para receber a injeção diante da mídia.

“Hoje é o início do alívio para esta crise”, disse Rabiah a repórteres em um centro de vacinação com mais de 550 postos de inoculação em Riad.

“Nos últimos nove meses, acompanhei ansiosamente o número de casos registrados”, disse ele. “Mas hoje terei todo o prazer em monitorar o número de pessoas que estão sendo vacinadas.”

Postos de vacinação serão instalados em todo o reino, disse.

A primeira fase do programa de vacinação incluirá as pessoas mais expostas à doença. O segundo e o terceiro estágios terão como alvo aqueles com mais de 50 anos, antes de a vacina ser disponibilizada ao público em geral.

Cidadãos e residentes estrangeiros fizeram fila para receber a vacina na manhã desta quinta-feira, como parte da implementação da fase 1, que inclui os mais expostos e vulneráveis à doença.