CEO do Serum Institute vê vacina da AstraZeneca contra Covid como candidata "muito boa"

MUMBAI/NOVA DÉLHI (Reuters) - O Serum Institute of India, maior produtor mundial de vacinas, vê a candidata a vacina contra Covid-19 da AstraZeneca como uma opção “muito boa”, dando ao imunizante um voto de confiança após alguns especialistas levantaram questões sobre seus dados de teste.

O Serum Institute of India (SII), que fez parceria com a farmacêutica britânica para realizar testes com sua vacina COVISHIELD na Índia e produzir a vacina se conseguir aprovação, planeja solicitar uma licença de uso de emergência para a vacina nas próximas duas semanas, disse o presidente-executivo do SII, Adar Poonawalla.

“Esta vacina é muito boa”, afirmou Poonawalla em uma coletiva de imprensa virtual depois da visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ao campus do SII no sábado.

“O que descobrimos com a COVISHIELD em seu ensaio global é que houve zero hospitalizações, o que significa que mesmo se você for infectado, não terá um ataque grave e, em segundo lugar, mesmo aqueles que contraíram a doença não infectaram outras pessoas”, disse ele.

Os comentários de Poonawalla dão um impulso à AstraZeneca depois que alguns cientistas levantaram dúvidas sobre a robustez dos resultados que mostraram que a injeção foi 90% eficaz em um subgrupo de participantes do ensaio que, inicialmente por engano, receberam meia dose seguida por uma dose completa.