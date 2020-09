Brasil atinge 4,15 milhões de casos de Covid-19; com quase 127 mil mortes

Pessoas se aglomeram na praia de Ipanema, em meio à pandemia do coronavírus. 6/9/2020. REUTERS/Pilar Olivares

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou 10.273 novos casos confirmados de Covid-19, o que eleva o total de infecções no país a 4.147.793, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira.

No feriado de 7 de Setembro, o país notificou 310 novos óbitos pela doença, atingindo um total de 126.960.

Nesta segunda-feira, a Índia ultrapassou o Brasil e se tornou o segundo país com mais casos de infecções no mundo, só atrás dos Estados Unidos. Segundo país mais populoso, a Índia registrou 90 mil casos de Covid-19 nesta segunda e chegou a um total de 4,2 milhões de casos.

Em razão do fim de semana e do feriado, os dados sobre contaminação e mortes por Covid-19 costuma ser menores do que durante a semana, uma vez que as secretarias estaduais de Saúde reduzem a alimentação do banco de dados sobre a doença.

Estado mais afetado pela Covid-19 no Brasil, São Paulo atingiu 857.330 casos e 31.377 mortes, segundo os dados divulgados pelo ministério.

A Bahia aparece em segundo no total de casos --com 271.963 infecções e 5.693 mortes--, seguido de Minas Gerais, com 236.012 casos e 5.851 mortes. Em número de óbitos, o Rio de Janeiro está em segundo, com 16.593, e 233.052 casos de contaminação.

Ceará e Pará completam o grupo dos Estados com mais de 200 mil casos de Covid-19 confirmados e mais de 6 mil mortes cada.