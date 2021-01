Butantan deve apresentar nesta 5ª eficácia da CoronaVac em reunião com Anvisa

Instituto Butantan, em São Paulo 22/12/ 2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Instituto Butantan deve apresentar, em reunião com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária na manhã desta quinta-feira, dados de eficácia da CoronaVac, potencial vacina do laboratório chinês Sinovac, após estudos clínicos em Fase 3.

No encontro, marcado para as 10h e que deve durar uma hora, há ainda a possibilidade de o Butantan dar entrada nos pedidos de uso emergencial do imunizante e de seu registro definitivo.

O Butantan é responsável pelos estudos clínicos com a CoronaVac no Brasil e já está envasando a vacina em suas instalações em São Paulo.

Em nota na véspera, o instituto informou que seus representantes teriam uma reunião técnica com a Anvisa nesta quinta e que o encontro serviria para tratar da eficácia da vacina e do pedido de registro.

Após três adiamentos do anúncio da eficácia da CoronaVac, o Butantan prometeu anunciar nesta quinta o grau de efetividade da vacina na prevenção da Covid-19 e convocou uma entrevista coletiva para as 12h45 na sede do instituto, na zona oeste de São Paulo.

Em nota sobre a reunião que fará com o Butantan, a Anvisa afirmou que deve se manifestar após o encontro. Há possibilidade de a agência divulgar em comunicado após a reunião sobre a eficácia da vacina apontada pelos estudos em Fase 3.

O Butantan já tem em solo brasileiro 10,8 milhões de doses da CoronaVac. A expectativa do instituto é chegar a 46 milhões de doses em janeiro e 100 milhões em maio.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que participará da coletiva desta quinta-feira, reiterou na véspera que a vacinação no Estado começará dia 25 de janeiro.

Também na véspera, durante pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, citou a CoronaVac entre os imunizantes que estarão no Programa Nacional de Imunização e previu o início da vacinação para este mês.