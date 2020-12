China relata primeiro caso de nova variante de coronavírus

29/12/2020 REUTERS/Thomas Peter

(Reuters) - A China detectou seu primeiro caso importado da nova variante do coronavírus que está se espalhando rapidamente pelo Reino Unido, de acordo com uma publicação do Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças.

Países em todo o mundo suspenderam viagens de e para o Reino Unido para impedir a disseminação da nova variante, que os cientistas disseram ser 40-70% mais transmissível do que o vírus original.

A variante foi detectada em uma estudante de 23 anos voltando do Reino Unido para a China, que foi testada em Xangai em 14 de dezembro, de acordo com a última edição do China CDC Weekly publicada na quarta-feira.

O caso “representa uma grande ameaça potencial para a prevenção e controle da Covid-19 na China”, disse a publicação.

A variante inclui uma mutação genética que, em teoria, poderia resultar em uma disseminação mais fácil da Covid-19 entre as pessoas.