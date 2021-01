CoronaVac tem 100% de eficácia contra casos graves de Covid e Butantan pede uso emergencial à Anvisa

Caixas da CoronaVac 24/09/2020 REUTERS/Thomas Peter

SÃO PAULO (Reuters) - A CoronaVac, potencial vacina contra a Covid-19 do laboratório chinês Sinovac, é 100% eficaz na prevenção de casos graves e moderados de Covid-19, mostraram estudos clínicos de Fase 3 da vacina, disse à Reuters nesta quinta-feira uma fonte com conhecimento do assunto.

Segundo a fonte, o Butantan pediu autorização para uso emergencial da vacina à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) durante reunião nesta manhã entre membros do instituto e representantes da agência reguladora.

O pedido faz da CoronaVac a primeira vacina contra Covid-19 a buscar autorização junto à Anvisa.

Mais cedo, essa fonte confirmou à Reuters informação inicialmente divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo de que a CoronaVac mostrou 78% de eficácia na prevenção da doença.

O Butantan foi procurado em busca de comentários, mas afirmou que só vai se pronunciar durante entrevista coletiva marcada para 12h45.