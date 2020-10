EUA chega a 214 mil mortes pela COVID-19

(Reuters) - O Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos relatou nesta segunda-feira 7.740.934 casos do novo coronavírus no país, um aumento de 46.069 em relação à contagem anterior, e informaram que o número de mortes aumentou em 494 pessoas, chegando a 214.108.

A contagem do CDC dos novos casos de COVI-19 foi feita a partir das 16h00 horário do leste dos EUA em 11 de outubro, em comparação com seu relatório anterior um dia antes.

Os números do CDC não refletem necessariamente os casos relatados por estados individuais.