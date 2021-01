Japão tem recorde de casos de coronavírus e estado de emergência se aproxima

TÓQUIO (Reuters) - Os casos de Covid-19 no Japão atingiram um novo recorde diário na quarta-feira, ao mesmo tempo em que o governo enfrenta uma pressão crescente de especialistas em saúde para impor um estado de emergência rígido para a área metropolitana de Tóquio.

Mulher com máscara de proteção caminha em distrito comercial de Tóquio 06/01/2020 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

O aumento das infecções levou Tóquio e arredores ao nível mais alto de um alerta de quatro fases, fazendo com que os governadores regionais pedissem uma declaração de emergência que o primeiro-ministro Yoshihide Suga deve anunciar na quinta-feira.

O Ministério da Saúde realizou uma reunião com especialistas em doenças infecciosas na quarta-feira, a segunda em dois dias. Eles pediram medidas mais rígidas e mais longas, enquanto Suga tem buscado uma resposta mais limitada para evitar danos à economia.

“Mesmo se tomarmos medidas fortes imediatamente, será difícil reduzir a área metropolitana de Tóquio ao estágio 3 até o final de janeiro”, disse Takaji Wakita, chefe do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, a jornalistas após a reunião.

As novas infecções em todo o país chegaram a 5.307, um novo recorde diário, segundo uma contagem da emissora nacional NHK. Tóquio relatou 1.591 casos, também um recorde histórico.

Sem novas medidas, as infecções diárias em Tóquio poderiam quase triplicar para 3.500 por dia em fevereiro e atingir 7.000 em março, de acordo com simulações do cientista da Universidade de Kyoto Hiroshi Nishiura. Uma declaração de emergência precisaria durar pelo menos dois meses para trazer as infecções a níveis controláveis, disse ele.

Um parlamentar do partido governista disse na terça-feira que a medida deveria ser imposta por um mês e prorrogada, se necessário. O governo está preocupado com o impacto econômico ao se preparar para sediar a Olimpíada.

O principal porta-voz do governo, Katsunobu Kato, afirmou que uma decisão provavelmente virá na quinta-feira sobre se e por quanto tempo o segundo estado de emergência será imposto desde o início da pandemia.

Economistas alertaram sobre um grande golpe no produto interno bruto (PIB) se as restrições forem prolongadas ou expandidas, mas disseram que isso pode ser inevitável.

“Se você considerar o número atual de infectados e fatores relacionados ao clima, pode ser difícil acabar com isso em um mês”, disse o economista sênior do BNP Paribas Securities Hiroshi Shiraishi. “A probabilidade de durar mais tempo não é baixa.”

(Reportagem de Kaori Kaneko, Rocky Swift e Tetsushi Kajimoto)