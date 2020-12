Bolsonaro assina MP com crédito de R$20 bilhões para vacinação contra Covid-19

Presidente Jair Bolsonaro ao lado do "Zé Gotinha" em evento no Palácio do Planalto 16/12/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira medida provisória que abre crédito extraordinário de 20 bilhões de reais para a vacinação contra a Covid-19 no Brasil, inclusive para a compra de imunizantes.

A MP, anunciada pelo governo na semana passada, foi assinada durante a cerimônia de posse de Gilson Machado como novo ministro do Turismo.

Os recursos devem ser usados para comprar imunizantes para além do contrato já feito com a AstraZeneca, na parceria com a Fundação Osvaldo Cruz. Entre eles, os medicamentos da Pfizer, com quem o governo negocia a aquisição de 70 milhões de doses.