Brasil registra 43.209 novos casos de Covid-19 e mais 664 mortes

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou neste sábado 43.209 novos casos de coronavírus, o que eleva o total de infecções confirmadas no país a 6.577.177, informou o Ministério da Saúde.

Foram notificadas ainda 664 novas mortes em decorrência da Covid-19, com o total de óbitos causados pela doença alcançando 176.628. Os números mostram uma nova onda de crescimento da COVID-19 no país.

Nesta semana, a contagem diária de novos casos ficou abaixo da marca de 40 mil apenas no domingo e segunda-feira, dias em que tradicionalmente há notificações reduzidas em função do represamento de testes aos finais de semana.

Os números diários de mortes, enquanto isso, giraram em torno de 700 no período -- novamente, com exceção de domingo e segunda, e com uma leva queda neste sábado.

São Paulo continua sendo o estado campeão de casos, com 1,28 milhão acumulados, e de mortes, registrando 43 mil desde o início da epidemia. Minas Gerais é o segundo, com 438,3 mil casos acumulados e 10,3 mil mortes.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.