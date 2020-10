Brasil registra 599 novas mortes por Covid-19 e total vai a 145.987

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou neste sábado 599 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 145.987, segundo dados do Ministério da Saúde.

Também foram notificados 26.310 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 4.906.833.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em número de casos, abaixo dos EUA e da Índia.

São Paulo, Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, passou da marca de 1 milhão de infecções notificadas, com 1.003.429 casos e 36.136 mortes.

O segundo Estado com maior número de óbitos causados pela Covid-19 no país é o Rio de Janeiro, que registrou 18.749 mortes, com 271.575 casos, de acordo com os dados do Ministério da Saúde.

Na contagem de infecções confirmadas, porém, o Rio fica abaixo da Bahia e de Minas Gerais --o Estado nordestino soma 314.711 casos e 6.890 mortes, enquanto Minas registrou 305.527 infecções e 7.569 óbitos.

Ceará, Pará, Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Sul são os demais Estados que já notificaram mais de 200 mil casos de Covid-19.

Ainda segundo o ministério, o Brasil possui 4.248.574 pessoas recuperadas da doença e 512.272 pacientes em acompanhamento. A taxa de letalidade do coronavírus no país é de 3,0%.