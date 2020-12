Pfizer e Moderna testam vacinas contra variante britânica do coronavírus, diz CNN

Frascos rotulados como de vacina contra Covid-19 em foto de ilustração 04/12/2020 REUTERS/Dado Ruvic

(Reuters) - A Pfizer e a Moderna estão testando suas vacinas para a Covid-19 contra a variante do vírus que surgiu no Reino Unido e se dissemina rapidamente, noticiou a rede CNN nesta terça-feira.

A Moderna acredita que a imunidade de sua vacina proporcionará proteção contra a variante e realizará mais testes nas próximas semanas para confirmar, disse a empresa em um comunicado à CNN.

A Pfizer disse que está “gerando dados” sobre o quão bem amostras de sangue de pessoas imunizadas com sua vacina “podem ser capazes de neutralizar a nova linhagem do Reino Unido”, de acordo com a reportagem.

Pfizer e Moderna não responderam de imediato a pedidos de comentário da Reuters.

A descoberta da nova variante semeou uma nova onda de pânico em meio a uma pandemia que já matou cerca de 1,7 milhão de pessoas e infectou mais de 77,15 milhões em todo o mundo.

A principal preocupação é que a nova variante tem se mostrado de 40% a 70% mais transmissível.

Cientistas disseram que não há indícios de que a vacina feita pela Pfizer e pela BioNTech, que está sendo atualmente aplicada no Reino Unido, assim como outros imunizantes em desenvolvimento contra a Covid-19 em todo o mundo não protegerão contra esta variante, conhecida como linhagem B.1.1.7.