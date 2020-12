STF dá 48hs para ministro da Saúde esclarecer previsão de início da vacinação contra Covid

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal (STF) intimou neste domingo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a esclarecer em um prazo de 48 horas qual é a previsão de início e término do plano de imunização contra o coronavírus no Brasil.

Lewandowski solicitou, inclusive, o esclarecimento sobre as distintas etapas do chamado “Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19”, que foi entregue à Corte pelo governo federal na última sexta-feira.

Assim como Pazuello, o Advogado-Geral da União também foi intimado pelo STF.

Procurado pela Reuters, o Ministério da Saúde disse que aguarda ser notificado para responder no tempo solicitado.