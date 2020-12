Bahrein aprova e lança cadastro para vacina da Sinopharm contra Covid-19

DUBAI (Reuters) - O Bahrein disse neste domingo que aprovou uma vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo grupo farmacêutico chinês Sinopharm e lançou um cadastro online da vacinação para cidadãos e residentes.

Uma declaração da autoridade de saúde do país não especificou qual das duas vacinas que estão sendo desenvolvidas pela Sinopharm recebeu autorização, mas citou dados de testes clínicos de Fase III que mostraram uma taxa de eficácia de 86% e disse que o Bahrein participou dos testes.

O Ministério da Saúde do Bahrein disse em um comunicado e em sua conta no Instagram que cidadãos e residentes com mais de 18 anos de idade podem se cadastrar online para receber a vacina gratuitamente.

Os dados citados foram os mesmos anunciados no início deste mês pelos Emirados Árabes Unidos a partir de uma análise provisória de testes clínicos em estágio avançado de uma vacina desenvolvida pelo Instituto de Produtos Biológicos de Pequim, uma unidade do China National Biotec Group (CNBG), da Sinopharm.

Em julho, os Emirados Árabes Unidos iniciaram os testes clínicos de Fase III para a vacina e o teste foi expandido para Bahrein, Jordânia e Egito.

Nem CNBG nem Sinopharm estavam disponíveis para comentar o assunto.

No início deste mês, o Bahrein concedeu autorização de uso emergencial para a vacina da Pfizer e BioNTech contra Covid-19.