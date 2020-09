Índia relata mais de 94 mil novos casos de coronavírus e supera 1.000 mortes

MUMBAI (Reuters) - A Índia reportou 94.372 novos casos do novo coronavírus neste domingo, totalizando mais de 4,7 milhões de casos, com o aumento do número de infecções em vários Estados em meio a uma abertura gradual de negócios.

O número de mortes subiu para 78.586, com 1.114 novos óbitos, mostraram dados do ministério da saúde.

Embora vários Estados tenham mostrado um aumento nas infecções, incluindo a capital Nova Delhi e o Estado central de Chhattisgarh, os números mais altos vieram do maior e mais rico Estado da Índia, Maharashtra, que relatou 8.204 novos casos.

O ministro-chefe de Maharashtra, Uddhav Thackeray, em uma coletiva de imprensa neste domingo, pediu aos moradores que usassem máscaras e mantivessem o distanciamento social, em meio à crescente fadiga devido a um bloqueio prolongado que fez com que muitos relaxassem quanto a tomar precauções.