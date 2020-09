LONDRES (Reuters) - O Reino Unido registrou 3.330 novos casos confirmados de Covid-19, de acordo com dados do governo publicados neste domingo, em comparação com 3.497 no dia anterior.

Os dados também mostraram mais cinco novas mortes por coronavírus.

O Reino Unido está a caminho de proibir reuniões sociais na segunda-feira, em uma tentativa de conter o aumento crescente de infecções.