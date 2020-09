Fauci lamenta suspensão de testes com vacina da AstraZeneca, mas diz que não é incomum

Anthony Fauci em Washington 31/07/2020 Kevin Dietsch/Pool via REUTERS

WASHINGTON (Reuters) - O especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, disse nesta quarta-feira que a decisão da AstraZeneca de suspender os testes globais de sua vacina experimental contra o coronavírus foi uma pena, mas afirmou que não é incomum que se tome uma precaução de segurança como essa em um processo de desenvolvimento de vacina.

A AstraZeneca anunciou na terça-feira a interrupção dos testes, incluindo aqueles em estágio avançado, após ter sido detectada uma doença inesperada em um participante. Com isso, um comitê independente vai analisar os dados de segurança da vacina.

Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA, disse que a pausa não é algo incomum no desenvolvimento de vacinas e espera que a empresa possa prosseguir com o processo.

“Esta candidata (a vacina) específica da empresa AstraZeneca teve um evento adverso sério, o que significa que se colocou o restante dos voluntários em espera até que se descubra exatamente o que aconteceu”, disse Fauci em entrevista à rede CBS.

“É realmente uma das válvulas de segurança que você tem em testes clínicos como este, então é uma pena que tenha acontecido”, disse Fauci. “Esperamos que consigam prosseguir com o restante dos testes, mas não se sabe. É preciso investigar a fundo.”

A vacina, que a AstraZeneca está desenvolvendo com a Universidade de Oxford e que estava em teste no Brasil, entre outros países, foi descrita pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a provável candidata a líder mundial e a mais avançada em termos de desenvolvimento. O anuncio de terça-feira representa um revés nas perspectivas de um lançamento antecipado.