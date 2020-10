Com Covid-19, Pazuello permanece hospitalizado e fará nova avaliação no domingo

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, segue internado em hospital de Brasília neste sábado depois de ser internado para hidratação na véspera e exames de acompanhamento do tratamento da Covid-19.

De acordo com nota do ministério, ele passou por avaliação clínica no hospital DF Star, encontra-se bem, com quadro de saúde estável, e em processo de hidratação.

“Não houve necessidade de medidas de suporte como suplementação de oxigênio. O ministro deve permanecer no hospital até amanhã, para nova avaliação”, diz a nota.

Pazuello teve confirmado em 21 de outubro o resultado positivo para a Covid-19 e recebeu o presidente Jair Bolsonaro em casa no dia seguinte, quando minimizou em live a crise relacionada à potencial vacina da Sinovac contra o coronavírus e disse que “um manda, outro obedece”. [nL1N2HC1IE][nL1N2HD1JR]