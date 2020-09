Arquitecto somalí mira hitos del pasado de Mogadiscio ahora en ruinas y sueña con el futuro

Slideshow ( 2 images )

MOGADISCIO, 8 sep (Reuters) - Mogadiscio es una ciudad con un glorioso pasado ahora en ruinas: torres almenadas se ubican junto al mar y la arena se arremolina contra los arcos descascarados de una vieja catedral sin techo. Pero un joven que ha vuelto a la tierra de su familia camina por sus calles y sueña con el futuro.

Omar Degan, de 30 años, nació en Italia y es hijo de somalíes que se marcharon tres años antes de que la guerra civil estallara en 1991. Estudió arquitectura en Italia y Hong Kong antes de regresar a Mogadiscio en 2017, como parte de la diáspora de somalíes que volvieron para reconstruir su país.

“Me siento extremadamente triste y enojado cuando veo Mogadiscio como es ahora”, dijo, mientras caminaba por calles marcadas por los enfrentamientos y atestadas de basura. “Solía ser la ciudad más hermosa de África”, agregó.

La población ha aumentado desde que los insurgentes islamistas de Al Shabaab se retiraron de la ciudad hace nueve años, dejándola en manos de las fuerzas de paz de la Unión Africana y de fuerzas de seguridad somalíes.

Pero a Degan le preocupa que se esté produciendo un auge de la construcción con poca consideración por la vida cívica. Actualmente el único espacio público de la ciudad son las playas de arena blanca como el azúcar.

“No hay responsabilidad, no hay reglas ni regulaciones que promocionen el espacio y el diseño. No hay parques públicos, no hay suficiente espacio público”, explicó.

El gobierno lo está intentando: reabrió el Teatro Nacional y el Museo Nacional en julio, pero los repetidos ataques d elos insurgentes hacen que los ciudadanos no puedan simplemente entrar y salir porque la seguridad debe ser estricta. Al Shabaab todavía organiza ataques casi diarios en la ciudad.

Degan quiere que el gobierno reserve parte de la tierra para espacios públicos donde las familias puedan reunirse por la noche. Había encontrado poderosos aliados: el exalcalde de Mogadiscio y el primer ministro. Pero un atacante suicida mató al alcalde hace un año y el primer ministro fue removido tras una moción de censura.

Por ahora, Degan se está concentrando en proyectos más pequeños, algunos de los cuales los hace sin cobrar. Ha diseñado una escuela con jardines en el centro de Somalia y una biblioteca pública en la ciudad de Las Anod.