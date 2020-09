China inicia maniobras militares el mismo día que un representante de EEUU llega a Taiwán

PEKÍN/TAIPÉI, 18 sep (Reuters) - China inició el viernes maniobras militares en el Estrecho de Taiwán, el mismo día que Keith Krach, subsecretario de Asuntos Económicos de EEUU, comenzó en Taipéi una serie de reuniones con el Ejecutivo taiwanés, con las críticas de Pekín al acercamiento entre los dos países como telón de fondo.

