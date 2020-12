Facebook enfrenta processos nos EUA que podem forçar venda de Instagram e WhatsApp

WASHINGTON (Reuters) - A Comissão Federal de Comércio dos EUA e quase todos os Estados norte-americanos processaram o Facebook nesta quarta-feira, argumentando que a empresa viola a lei antitruste e deve ser potencialmente desmembrada.

Presidente do Facebook, Mark Zuckerberg. 23/10/2019. REUTERS/Erin Scott

Com a apresentação das ações judiciais, o Facebook se torna a segunda grande empresa de tecnologia a enfrentar um importante desafio jurídico nos últimos meses.

A Comissão Federal de Comércio disse em comunicado que busca uma liminar que “poderia, entre outras coisas: exigir a cessão de ativos, incluindo Instagram e WhatsApp”.

No processo, a coalizão de 46 Estados, Washington D.C. e Guam também pediu que as aquisições do Instagram e do WhatsApp pelo Facebook sejam consideradas ilegais.

“Por quase uma década, o Facebook tem usado seu domínio e poder de monopólio para esmagar rivais menores, extinguir a competição, tudo às custas dos usuários”, disse a procuradora-geral de Nova York, Letitia James.

James afirmou que a empresa usou grandes quantias de dinheiro para adquirir esses rivais antes que eles pudessem ameaçar o domínio da companhia.

O Facebook informou que está analisando as queixas antitruste da Comissão Federal de Comércio e dos Estados norte-americanos.

A empresa disse que o governo “agora quer uma reformulação sem levar em conta o impacto que o precedente teria na comunidade empresarial como um todo ou nas pessoas que escolhem nossos produtos todos os dias”.

Em outubro, o Departamento de Justiça dos EUA abriu processo contra o Google, acusando a empresa de usar seu poder de mercado para afastar rivais.

(Reportagem de Diane Bartz, Nandita Bose e David Shepardson)

((Tradução Redação São Paulo; + 55 11 5644-7712))

