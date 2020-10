Twitter marca mais um tuíte de Trump por violação de regras sobre Covid-19

BANGALORE, Índia (Reuters) - O Twitter marcou neste domingo mais um tuíte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no qual ele afirmou ser imune ao coronavírus. Para o Twitter, o comentário de Trump viola as regras da plataforma sobre disseminação de informações mentirosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à Covid-19. “Uma autorização total e completa dos médicos da Casa Branca ontem. Isso significa que eu não posso ser contaminado (imune), e não posso transmitir. Muito bom saber !!!”, escreveu Trump no tuíte marcado.

Sobre a mensagem de Trump, o Twitter publicou o alerta: “Este tuíte violou as regras do Twitter sobre a divulgação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas ao Covid-19. No entanto, o Twitter determinou que pode ser do interesse público que o tuíte permaneça acessível.”